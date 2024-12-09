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Кондратей Максимов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Кондратей Максимов
Пол
муж
Номер записи
28
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1834
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын [2]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 959об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 3
01 | Яков Иванов: 31 / 49 | крестьянин - глава
02 | Максим Яковлев: 12 / 30 | крестьянин - сын [1]
03 | Кондратей Максимов: - / 4 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Дий Иванов: 27 / - | крестьянин - брат [1]
05 | Еким Диев: - / 16 | крестьянский сын - сын [4]
06 | Василиса: - / 55 | крестьянка - жена [1]
07 | Василиса: - / 28 | крестьянка - жена [2]
08 | Евдокея: - / 30 | крестьянка - жена [4]
09 | Ирина Диева: - / 13 | крестьянская дочь - дочь [4]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1830 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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