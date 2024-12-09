Елена Григорьева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Елена Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 23
- Сословие
- крестьянская дочь
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- дочь [2]
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1825
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 959
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 2
01 | Вонифантий Никитин: 43 / 61 | крестьянин - глава
02 | Григорий Вонифантиев: 16 / 34 | крестьянин - сын 1-ой жены [1]
03 | Ефрем Вонифантиев: 10 / - | крестьянин - сын 1-ой жены [1]
04 | Стефан Вонифантиев: 4 / 22 | крестьянин - сын 1-ой жены [1]
05 | Тит Степанов: - / 0 | крестьянский сын - сын [4]
06 | Харлам Вонифантиев: - / 10 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [1]
07 | Савелей Вонифантиев: - / 7 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [1]
08 | Александр Вонифантиев: - / 1 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [1]
09 | Василина: - / 34 | крестьянка - 2-ая жена [1]
10 | Катерина Вонифантиева: - / 13 | крестьянская дочь - дочь [1]
11 | Соломанида Вонифантиева: - / 5 | крестьянская дочь - дочь [1]
12 | Мавра Вонифантиева: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [1]
13 | Марфа: - / 37 | крестьянка - жена [2]
14 | Елена Григорьева: - / 9 | крестьянская дочь - дочь [2]
15 | Фисна Григорьева: - / 5 | крестьянская дочь - дочь [2]
16 | Акулина: - / 22 | крестьянка - жена [4]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1825 ст.
- Место рождения
- д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния
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