Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Иванова

Параскева Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Параскева Иванова
Пол
жен
Номер записи
439
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1858
Двор / Семья
7 (20)
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь 1-ой жены [1]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 13
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 7 (20)
01 | Иван Федоров: 41 / 48 | крестьянин - глава
02 | Мелентий Лукьянов: - / 13 | крестьянский сын - пасынок [1]
03 | Трофим Лукьянов: - / 10 | крестьянский сын - пасынок [1]
04 | Александра Васильева: - / 36 | крестьянка - 2-ая жена [1]
05 | Татьяна Иванова: - / 16 | крестьянская дочь - дочь 1-ой жены [1]
06 | Евдокия Иванова: - / 10 | крестьянская дочь - дочь 1-ой жены [1]
07 | Параскева Иванова: - / 4 | крестьянская дочь - дочь 1-ой жены [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1854 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.