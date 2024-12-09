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Александра Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Александра Васильева
Пол
жен
Номер записи
436
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор / Семья
7 (20)
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
2-ая жена [1]
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 13
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 7 (20)
01 | Иван Федоров: 41 / 48 | крестьянин - глава
02 | Мелентий Лукьянов: - / 13 | крестьянский сын - пасынок [1]
03 | Трофим Лукьянов: - / 10 | крестьянский сын - пасынок [1]
04 | Александра Васильева: - / 36 | крестьянка - 2-ая жена [1]
05 | Татьяна Иванова: - / 16 | крестьянская дочь - дочь 1-ой жены [1]
06 | Евдокия Иванова: - / 10 | крестьянская дочь - дочь 1-ой жены [1]
07 | Параскева Иванова: - / 4 | крестьянская дочь - дочь 1-ой жены [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1822 ст.

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