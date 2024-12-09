Александра Васильева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Александра Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 436
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор / Семья
- 7 (20)
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- 2-ая жена [1]
- Возраст по текущей РС
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 13
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 7 (20)
01 | Иван Федоров: 41 / 48 | крестьянин - глава
02 | Мелентий Лукьянов: - / 13 | крестьянский сын - пасынок [1]
03 | Трофим Лукьянов: - / 10 | крестьянский сын - пасынок [1]
04 | Александра Васильева: - / 36 | крестьянка - 2-ая жена [1]
05 | Татьяна Иванова: - / 16 | крестьянская дочь - дочь 1-ой жены [1]
06 | Евдокия Иванова: - / 10 | крестьянская дочь - дочь 1-ой жены [1]
07 | Параскева Иванова: - / 4 | крестьянская дочь - дочь 1-ой жены [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1822 ст.
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