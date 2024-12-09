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Иван Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Иван Федоров
Пол
муж
Номер записи
433
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
7 (20)
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
41
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 12об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 7 (20)
01 | Иван Федоров: 41 / 48 | крестьянин - глава
02 | Мелентий Лукьянов: - / 13 | крестьянский сын - пасынок [1]
03 | Трофим Лукьянов: - / 10 | крестьянский сын - пасынок [1]
04 | Александра Васильева: - / 36 | крестьянка - 2-ая жена [1]
05 | Татьяна Иванова: - / 16 | крестьянская дочь - дочь 1-ой жены [1]
06 | Евдокия Иванова: - / 10 | крестьянская дочь - дочь 1-ой жены [1]
07 | Параскева Иванова: - / 4 | крестьянская дочь - дочь 1-ой жены [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.

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