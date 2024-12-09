Иосиф Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Иосиф Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 430
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор / Семья
- 6 (19)
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по текущей РС
- 0,5
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 12об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 6 (19)
01 | Иван Артамонов: 26 / 33 | крестьянин - глава
02 | Ефим Иванов: 2 / 9 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Артемий Иванов: - / 4 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Терентий Иванов: - / 2 | крестьянский сын - сын [1]
05 | Иосиф Иванов: - / 0,5 | крестьянин - сын [1]
06 | Неонила Федорова: 24 / 31 | крестьянка - жена [1]
07 | Марья Иванова: 3 / 10 | крестьянская дочь - дочь [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1857 ст.
- Место рождения
- д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния
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