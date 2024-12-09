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Фекла Ефремова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Фекла Ефремова
Пол
жен
Номер записи
420
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
5 (18)
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
мать [1]
Возраст по прошлой РС
46
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 12
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 5 (18)
01 | Филип Васильев: 38 / 45 | крестьянин - глава
02 | Никита Филипов: 5 / - | крестьянский сын - сын [1]
03 | Василий Филипов: - / 2 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Автомон Васильев: 23 / 30 | крестьянин - брат [1]
05 | Фекла Ефремова: 46 / 53 | крестьянка - мать [1]
06 | Домна Родионова: 34 / 41 | крестьянка - жена [1]
07 | Парасковья Филипова: 13 / 20 | крестьянка - дочь [1]
08 | Акулина Филипова: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [1]
09 | Марфа Диева: 19 / 26 | крестьянка - жена [4]
10 | Екатерина Автамонова: - / 2 | крестьянская дочь - дочь [4]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1805 ст.

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