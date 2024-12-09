Автомон Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Автомон Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 419
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 3
- Двор / Семья
- 5 (18)
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- брат [1]
- Возраст по прошлой РС
- 23
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1828
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 11об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 5 (18)
01 | Филип Васильев: 38 / 45 | крестьянин - глава
02 | Никита Филипов: 5 / - | крестьянский сын - сын [1]
03 | Василий Филипов: - / 2 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Автомон Васильев: 23 / 30 | крестьянин - брат [1]
05 | Фекла Ефремова: 46 / 53 | крестьянка - мать [1]
06 | Домна Родионова: 34 / 41 | крестьянка - жена [1]
07 | Парасковья Филипова: 13 / 20 | крестьянка - дочь [1]
08 | Акулина Филипова: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [1]
09 | Марфа Диева: 19 / 26 | крестьянка - жена [4]
10 | Екатерина Автамонова: - / 2 | крестьянская дочь - дочь [4]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1828 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.