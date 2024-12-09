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Настасья Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Настасья Васильева
Пол
жен
Номер записи
415
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1858
Двор / Семья
4 (17)
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 12
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 4 (17)
01 | Василий Корнилов: 38 / 45 | крестьянин - глава
02 | Анисим Васильев: 3,5 / 10,5 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Наталья Ананьина: 37 / 44 | крестьянка - жена [1]
04 | Ирина Васильева: 9 / 16 | крестьянская дочь - дочь [1]
05 | Настасья Васильева: - / 1 | крестьянская дочь - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1857 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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