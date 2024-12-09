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Ирина Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Ирина Васильева
Пол
жен
Номер записи
414
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
4 (17)
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1842
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 12
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 4 (17)
01 | Василий Корнилов: 38 / 45 | крестьянин - глава
02 | Анисим Васильев: 3,5 / 10,5 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Наталья Ананьина: 37 / 44 | крестьянка - жена [1]
04 | Ирина Васильева: 9 / 16 | крестьянская дочь - дочь [1]
05 | Настасья Васильева: - / 1 | крестьянская дочь - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1842 ст.

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