Наталья Ананьина
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Наталья Ананьина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 413
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 2
- Двор / Семья
- 4 (17)
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена [1]
- Возраст по прошлой РС
- 37
- Возраст по текущей РС
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 12
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 4 (17)
01 | Василий Корнилов: 38 / 45 | крестьянин - глава
02 | Анисим Васильев: 3,5 / 10,5 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Наталья Ананьина: 37 / 44 | крестьянка - жена [1]
04 | Ирина Васильева: 9 / 16 | крестьянская дочь - дочь [1]
05 | Настасья Васильева: - / 1 | крестьянская дочь - дочь [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1814 ст.
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