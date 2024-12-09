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Иван Дмитриев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Иван Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
407
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
3 (16)
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1846
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 11об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 3 (16)
01 | Дмитрий Корнилов: 36 / - | крестьянин - глава
02 | Петр Дмитриев: 14 / - | крестьянин - сын [1]
03 | Иван Дмитриев: 5 / 12 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Григорий Дмитриев: 3,5 / 10,5 | крестьянский сын - сын [1]
05 | Дарья Яковлева: 43 / 50 | крестьянка - жена [1]
06 | Матрена Дмитриева: 12 / 11 | крестьянская дочь - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1846 ст.

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