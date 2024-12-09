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Парасковья Макарова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Парасковья Макарова
Пол
жен
Номер записи
402
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
2 (15)
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена [1]
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 11
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 2 (15)
01 | Харлам Елифериев: 26 / 33 | крестьянин - глава
02 | Петр Харламов: 3 / 10 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Архип Харламов: 1 / 8 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Ефрем Харламов: - / 4 | крестьянский сын - сын [1]
05 | Евгений Харламов: - / 4 | крестьянский сын - сын [1]
06 | Савелей Елифериев: 23 / - | крестьянин - брат [1]
07 | Александр Елифериев: 17 / 24 | крестьянин - брат [1]
08 | Парасковья Макарова: 24 / 31 | крестьянка - жена [1]
09 | Екатерина Харламова: - / 0 | крестьянская дочь - дочь [1]
10 | Наталья Ананьина: - / 25 | крестьянка - жена [7]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1827 ст.

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