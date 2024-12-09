Ефрем Харламов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Ефрем Харламов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 398
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1858
- Двор / Семья
- 2 (15)
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1854
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 10об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 2 (15)
01 | Харлам Елифериев: 26 / 33 | крестьянин - глава
02 | Петр Харламов: 3 / 10 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Архип Харламов: 1 / 8 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Ефрем Харламов: - / 4 | крестьянский сын - сын [1]
05 | Евгений Харламов: - / 4 | крестьянский сын - сын [1]
06 | Савелей Елифериев: 23 / - | крестьянин - брат [1]
07 | Александр Елифериев: 17 / 24 | крестьянин - брат [1]
08 | Парасковья Макарова: 24 / 31 | крестьянка - жена [1]
09 | Екатерина Харламова: - / 0 | крестьянская дочь - дочь [1]
10 | Наталья Ананьина: - / 25 | крестьянка - жена [7]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1854 ст.
- Место рождения
- д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния
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