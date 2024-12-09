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Петр Харламов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Петр Харламов
Пол
муж
Номер записи
396
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
2 (15)
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 10об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 2 (15)
01 | Харлам Елифериев: 26 / 33 | крестьянин - глава
02 | Петр Харламов: 3 / 10 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Архип Харламов: 1 / 8 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Ефрем Харламов: - / 4 | крестьянский сын - сын [1]
05 | Евгений Харламов: - / 4 | крестьянский сын - сын [1]
06 | Савелей Елифериев: 23 / - | крестьянин - брат [1]
07 | Александр Елифериев: 17 / 24 | крестьянин - брат [1]
08 | Парасковья Макарова: 24 / 31 | крестьянка - жена [1]
09 | Екатерина Харламова: - / 0 | крестьянская дочь - дочь [1]
10 | Наталья Ананьина: - / 25 | крестьянка - жена [7]
Примечание: 18 сентября 1871 года перечислен в село Елкино
Дополнительная информация в записи
18 сентября 1871 года перечислен в село Елкино
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1848 ст.

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