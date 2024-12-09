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Устинья Ананьина

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Устинья Ананьина
Пол
жен
Номер записи
394
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор / Семья
1 (14)
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена [2]
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1839
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 11
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 1 (14)
01 | Григорий Елифериев: 50 / 57 | крестьянин - глава
02 | Устин Григорьев: 13 / 20 | крестьянин - сын [1]
03 | Иван Григорьев: - / 0 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Марья Петрова: - / 32 | крестьянка - 2-ая жена [1]
05 | Устинья Ананьина: - / 19 | крестьянка - жена [2]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1839 ст.

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