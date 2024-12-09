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Иван Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Иван Григорьев
Пол
муж
Номер записи
392
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1858
Двор / Семья
1 (14)
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын [1]
Год рождения вычисленный
1858
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 10об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 1 (14)
01 | Григорий Елифериев: 50 / 57 | крестьянин - глава
02 | Устин Григорьев: 13 / 20 | крестьянин - сын [1]
03 | Иван Григорьев: - / 0 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Марья Петрова: - / 32 | крестьянка - 2-ая жена [1]
05 | Устинья Ананьина: - / 19 | крестьянка - жена [2]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1858 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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