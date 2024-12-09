Григорий Елифериев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Григорий Елифериев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 390
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 1
- Двор / Семья
- 1 (14)
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 50
- Возраст по текущей РС
- 57
- Год рождения вычисленный
- 1801
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 10об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 1 (14)
01 | Григорий Елифериев: 50 / 57 | крестьянин - глава
02 | Устин Григорьев: 13 / 20 | крестьянин - сын [1]
03 | Иван Григорьев: - / 0 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Марья Петрова: - / 32 | крестьянка - 2-ая жена [1]
05 | Устинья Ананьина: - / 19 | крестьянка - жена [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1801 ст.
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