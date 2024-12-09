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Григорий Елифериев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Григорий Елифериев
Пол
муж
Номер записи
390
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
1 (14)
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
50
Возраст по текущей РС
57
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.202, лист: 10об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Р), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 1 (14)
01 | Григорий Елифериев: 50 / 57 | крестьянин - глава
02 | Устин Григорьев: 13 / 20 | крестьянин - сын [1]
03 | Иван Григорьев: - / 0 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Марья Петрова: - / 32 | крестьянка - 2-ая жена [1]
05 | Устинья Ананьина: - / 19 | крестьянка - жена [2]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1801 ст.

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