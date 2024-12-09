Сиклития Захарова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Сиклития Захарова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 389
- Сословие
- крестьянская дочь
- Год ревизии
- 1858
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь [1]
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 44
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 13
01 | Захар Иванов: 33 / 40 | крестьянин - глава
02 | Иов Захаров: 6 / 13 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Андрей Захаров: - / 0,5 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Марфа Иванова: 59 / 66 | крестьянская вдова - мать [1]
05 | Парасковья Артимонова: 32 / 39 | крестьянка - жена [1]
06 | Домна Захарова: 8 / 15 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Сиклития Захарова: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1855 ст.
- Место рождения
- д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния
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