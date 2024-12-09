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Андрей Захаров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Андрей Захаров
Пол
муж
Номер записи
385
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1858
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын [1]
Возраст по текущей РС
0,5
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 43об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 13
01 | Захар Иванов: 33 / 40 | крестьянин - глава
02 | Иов Захаров: 6 / 13 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Андрей Захаров: - / 0,5 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Марфа Иванова: 59 / 66 | крестьянская вдова - мать [1]
05 | Парасковья Артимонова: 32 / 39 | крестьянка - жена [1]
06 | Домна Захарова: 8 / 15 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Сиклития Захарова: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1857 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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