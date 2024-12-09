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Игнатей Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Игнатей Григорьев
Пол
муж
Номер записи
378
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
брат [1]
Возраст по прошлой РС
27
Причина выбытия
помер
Год убытия
1854
Год рождения вычисленный
1823
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 42об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 12
01 | Савва Григорьев: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Зотин Саввин: 23 / 30 | крестьянин - сын [1]
03 | Стахей Саввин: 19 / - | крестьянин - сын [1]
04 | Игнатей Григорьев: 27 / - | крестьянин - брат [1]
05 | Варвара Андреева: 25 / 32 | крестьянка - жена [2]
06 | Анна Зотина: 5 / 12 | крестьянская дочь - дочь [2]
07 | Пестемея Саввина: 15 / 22 | крестьянка - сестра [2]
08 | Ефросинья Саввина: 8 / 15 | крестьянская дочь - сестра [2]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1823 ст.

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