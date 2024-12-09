Игнатей Григорьев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Игнатей Григорьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 378
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 9
- Двор / Семья
- 12
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- брат [1]
- Возраст по прошлой РС
- 27
- Причина выбытия
- помер
- Год убытия
- 1854
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 42об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 12
01 | Савва Григорьев: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Зотин Саввин: 23 / 30 | крестьянин - сын [1]
03 | Стахей Саввин: 19 / - | крестьянин - сын [1]
04 | Игнатей Григорьев: 27 / - | крестьянин - брат [1]
05 | Варвара Андреева: 25 / 32 | крестьянка - жена [2]
06 | Анна Зотина: 5 / 12 | крестьянская дочь - дочь [2]
07 | Пестемея Саввина: 15 / 22 | крестьянка - сестра [2]
08 | Ефросинья Саввина: 8 / 15 | крестьянская дочь - сестра [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1823 ст.
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