Ольга Дмитриева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Ольга Дмитриева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 373
- Сословие
- крестьянская дочь
- Год ревизии
- 1858
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь [1]
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 43
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 11
01 | Дмитрий Фомин: 29 / 36 | крестьянин - глава
02 | Григорий Дмитриев: 9 / 16 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Клим Дмитриев: 6 / 13 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Тимофей Фомин: 11 / 18 | крестьянин - брат [1]
05 | Татьяна Спиридонова: 27 / 34 | крестьянка - жена [1]
06 | Мариамна Дмитриева: - / 5 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Ольга Дмитриева: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [1]
08 | Агрипина Дмитриева: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1855 ст.
- Место рождения
- д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния
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