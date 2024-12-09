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Мариамна Дмитриева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Мариамна Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
372
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1858
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1853
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 43
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 11
01 | Дмитрий Фомин: 29 / 36 | крестьянин - глава
02 | Григорий Дмитриев: 9 / 16 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Клим Дмитриев: 6 / 13 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Тимофей Фомин: 11 / 18 | крестьянин - брат [1]
05 | Татьяна Спиридонова: 27 / 34 | крестьянка - жена [1]
06 | Мариамна Дмитриева: - / 5 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Ольга Дмитриева: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [1]
08 | Агрипина Дмитриева: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1853 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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