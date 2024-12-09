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Февронья Акинфова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Февронья Акинфова
Пол
жен
Номер записи
364
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
8
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 43
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 10
01 | Акинф Фомин: 31 / 38 | крестьянин - глава
02 | Андрей Акинфов: 8 / 15 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Илья Акинфов: 1 / 8 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Тарас Акинфов: - / 0 | крестьянский сын - сын [1]
05 | Пестемея Родионова: 30 / 37 | крестьянка - жена [1]
06 | Февронья Акинфова: 3 / 10 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Ирина Акинфова: - / 4 | крестьянская дочь - дочь [1]
08 | Анна Акинфова: - / 2 | крестьянская дочь - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1848 ст.

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