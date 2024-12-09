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Илья Акинфов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Илья Акинфов
Пол
муж
Номер записи
361
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
8
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1850
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 42об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 10
01 | Акинф Фомин: 31 / 38 | крестьянин - глава
02 | Андрей Акинфов: 8 / 15 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Илья Акинфов: 1 / 8 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Тарас Акинфов: - / 0 | крестьянский сын - сын [1]
05 | Пестемея Родионова: 30 / 37 | крестьянка - жена [1]
06 | Февронья Акинфова: 3 / 10 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Ирина Акинфова: - / 4 | крестьянская дочь - дочь [1]
08 | Анна Акинфова: - / 2 | крестьянская дочь - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1850 ст.

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