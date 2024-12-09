Парасковья Макарова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Парасковья Макарова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 357
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 6
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- 2-ая жена [1]
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1833
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 42
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 9
01 | Назар Кирилов: 40 / 47 | крестьянин - глава
02 | Иван Назаров: 15 / 22 | крестьянин - сын [1]
03 | Тимофей Назаров: 11 / 18 | крестьянин - сын [1]
04 | Парасковья Макарова: - / 25 | крестьянка - 2-ая жена [1]
05 | Мавра Назарова: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь 2-ой жены [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1833 ст.
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