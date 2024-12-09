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Тимофей Назаров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Тимофей Назаров
Пол
муж
Номер записи
356
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1840
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 41об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 9
01 | Назар Кирилов: 40 / 47 | крестьянин - глава
02 | Иван Назаров: 15 / 22 | крестьянин - сын [1]
03 | Тимофей Назаров: 11 / 18 | крестьянин - сын [1]
04 | Парасковья Макарова: - / 25 | крестьянка - 2-ая жена [1]
05 | Мавра Назарова: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь 2-ой жены [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1840 ст.

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