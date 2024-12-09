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Неонила Семенова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Неонила Семенова
Пол
жен
Номер записи
353
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
6
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь [2]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1841
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 42
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 8
01 | Макар Трифанов: 63 / - | крестьянин - глава
02 | Семен Макаров: 37 / 44 | крестьянин - сын [1]
03 | Стефан Семенов: 7 / 14 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Константин Семенов: 2 / 9 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Иван Макаров: 21 / - | крестьянин - брат [2]
06 | Елизавета Яковлева: 37 / 44 | крестьянка - жена [2]
07 | Неонила Семенова: 10 / 17 | крестьянка - дочь [2]
Комментарий наборщика: Ненила
Комментарий наборщика
Ненила
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1841 ст.

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