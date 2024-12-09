Иван Макаров
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Иван Макаров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 351
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 6
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- брат [2]
- Возраст по прошлой РС
- 21
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1851
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 41об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 8
01 | Макар Трифанов: 63 / - | крестьянин - глава
02 | Семен Макаров: 37 / 44 | крестьянин - сын [1]
03 | Стефан Семенов: 7 / 14 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Константин Семенов: 2 / 9 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Иван Макаров: 21 / - | крестьянин - брат [2]
06 | Елизавета Яковлева: 37 / 44 | крестьянка - жена [2]
07 | Неонила Семенова: 10 / 17 | крестьянка - дочь [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1829 ст.
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