Константин Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантин Семенов

Константин Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Константин Семенов
Пол
муж
Номер записи
350
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
6
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын [2]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 41об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 8
01 | Макар Трифанов: 63 / - | крестьянин - глава
02 | Семен Макаров: 37 / 44 | крестьянин - сын [1]
03 | Стефан Семенов: 7 / 14 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Константин Семенов: 2 / 9 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Иван Макаров: 21 / - | крестьянин - брат [2]
06 | Елизавета Яковлева: 37 / 44 | крестьянка - жена [2]
07 | Неонила Семенова: 10 / 17 | крестьянка - дочь [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1849 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.