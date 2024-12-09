Макар Трифанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакар Трифанов

Макар Трифанов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Макар Трифанов
Пол
муж
Номер записи
347
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
6
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
63
Причина выбытия
помер
Год убытия
1853
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 41об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 8
01 | Макар Трифанов: 63 / - | крестьянин - глава
02 | Семен Макаров: 37 / 44 | крестьянин - сын [1]
03 | Стефан Семенов: 7 / 14 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Константин Семенов: 2 / 9 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Иван Макаров: 21 / - | крестьянин - брат [2]
06 | Елизавета Яковлева: 37 / 44 | крестьянка - жена [2]
07 | Неонила Семенова: 10 / 17 | крестьянка - дочь [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1787 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.