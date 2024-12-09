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Варвара Гаврилова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Варвара Гаврилова
Пол
жен
Номер записи
346
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сестра [1]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1844
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 42
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 7
01 | Иосаф Гаврилов: 25 / 32 | крестьянин - глава
02 | Павел Иосафов: - / 6,5 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Елена Григорьева: 25 / 32 | крестьянка - жена [1]
04 | Настасья Иосафова: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [1]
05 | Варвара Гаврилова: 7 / 14 | крестьянская дочь - сестра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1844 ст.

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