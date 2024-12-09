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Павел Иосафов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Павел Иосафов
Пол
муж
Номер записи
343
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1858
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по текущей РС
6,5
Год рождения вычисленный
1851
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 41об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 7
01 | Иосаф Гаврилов: 25 / 32 | крестьянин - глава
02 | Павел Иосафов: - / 6,5 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Елена Григорьева: 25 / 32 | крестьянка - жена [1]
04 | Настасья Иосафова: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [1]
05 | Варвара Гаврилова: 7 / 14 | крестьянская дочь - сестра [1]
Комментарий наборщика: в 1898 году приписан в кр.. Пермской губ.
Комментарий наборщика
в 1898 году приписан в кр.. Пермской губ.
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1851 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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