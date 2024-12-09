Иосаф Гаврилов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Иосаф Гаврилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 342
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 5
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 41об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 7
01 | Иосаф Гаврилов: 25 / 32 | крестьянин - глава
02 | Павел Иосафов: - / 6,5 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Елена Григорьева: 25 / 32 | крестьянка - жена [1]
04 | Настасья Иосафова: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [1]
05 | Варвара Гаврилова: 7 / 14 | крестьянская дочь - сестра [1]
Комментарий наборщика: Асаф по прошлой ревизии
- Комментарий наборщика
- Асаф по прошлой ревизии
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1826 ст.
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