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Марья Фролова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Марья Фролова
Пол
жен
Номер записи
341
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1858
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
0,5
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 41
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 6
01 | Фрол Иванов: 28 / 35 | крестьянин - глава
02 | Матвей Фролов: 5,5 / 12,5 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Феоктист Фролов: - / 5 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Маремьяна Артимонова: 30 / 37 | крестьянка - жена [1]
05 | Евдокея Фролова: 8 / 15 | крестьянская дочь - дочь [1]
06 | Марья Фролова: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1857 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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