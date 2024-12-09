Феоктист Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеоктист Фролов

Феоктист Фролов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Феоктист Фролов
Пол
муж
Номер записи
338
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1858
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын [1]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1853
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 40об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 6
01 | Фрол Иванов: 28 / 35 | крестьянин - глава
02 | Матвей Фролов: 5,5 / 12,5 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Феоктист Фролов: - / 5 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Маремьяна Артимонова: 30 / 37 | крестьянка - жена [1]
05 | Евдокея Фролова: 8 / 15 | крестьянская дочь - дочь [1]
06 | Марья Фролова: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1853 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.