Варвара Семенова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Варвара Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 335
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 6
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена [2]
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1838
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 41
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 5
01 | Михайло Иванов: 46 / 53 | крестьянин - глава
02 | Роман Михайлов: 19 / 26 | крестьянин - сын [1]
03 | Симон Михайлов: 2 / 9 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Матрена Ефимова: 30 / 32 | крестьянка - жена [1]
05 | Агафья Михайлова: 8 / 20 | крестьянка - дочь [1]
06 | Ульяна Михайлова: 3 / 14 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Евдокея Михайлова: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь [1]
08 | Варвара Семенова: 13 / 20 | крестьянка - жена [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1838 ст.
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