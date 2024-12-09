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Симон Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Симон Михайлов
Пол
муж
Номер записи
330
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
4
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 40об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 5
01 | Михайло Иванов: 46 / 53 | крестьянин - глава
02 | Роман Михайлов: 19 / 26 | крестьянин - сын [1]
03 | Симон Михайлов: 2 / 9 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Матрена Ефимова: 30 / 32 | крестьянка - жена [1]
05 | Агафья Михайлова: 8 / 20 | крестьянка - дочь [1]
06 | Ульяна Михайлова: 3 / 14 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Евдокея Михайлова: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь [1]
08 | Варвара Семенова: 13 / 20 | крестьянка - жена [2]
Примечание: в 1899 приписан в крн Оренбургской губ. Миаской вол. Троицкого уезда
Дополнительная информация в записи
в 1899 приписан в крн Оренбургской губ. Миаской вол. Троицкого уезда
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1849 ст.

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