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Роман Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Роман Михайлов
Пол
муж
Номер записи
329
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
4
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 40об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 5
01 | Михайло Иванов: 46 / 53 | крестьянин - глава
02 | Роман Михайлов: 19 / 26 | крестьянин - сын [1]
03 | Симон Михайлов: 2 / 9 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Матрена Ефимова: 30 / 32 | крестьянка - жена [1]
05 | Агафья Михайлова: 8 / 20 | крестьянка - дочь [1]
06 | Ульяна Михайлова: 3 / 14 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Евдокея Михайлова: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь [1]
08 | Варвара Семенова: 13 / 20 | крестьянка - жена [2]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1832 ст.

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