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Федора Викулова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Федора Викулова
Пол
жен
Номер записи
327
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 41
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 4
01 | Викул Яковлев: 36 / 43 | крестьянка - глава
02 | Петр Викулов: 10 / 17 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Данило Викулов: 4 / 11 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Василий Викулов: - / 0,5 | крестьянский сын - сын [1]
05 | Екатерина Фомина: 37 / 44 | крестьянка - жена [1]
06 | Елена Викулова: 8 / 15 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Федора Викулова: 2 / 9 | крестьянская дочь - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1849 ст.

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