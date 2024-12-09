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Викул Яковлев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Викул Яковлев
Пол
муж
Номер записи
321
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
36
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 40об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 4
01 | Викул Яковлев: 36 / 43 | крестьянка - глава
02 | Петр Викулов: 10 / 17 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Данило Викулов: 4 / 11 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Василий Викулов: - / 0,5 | крестьянский сын - сын [1]
05 | Екатерина Фомина: 37 / 44 | крестьянка - жена [1]
06 | Елена Викулова: 8 / 15 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Федора Викулова: 2 / 9 | крестьянская дочь - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1815 ст.

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