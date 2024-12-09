Харитина Диева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Харитина Диева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 318
- Сословие
- крестьянская дочь
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 3
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- дочь [4]
- Возраст по прошлой РС
- 9
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1842
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 40
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 3
01 | Иван Тимофеев: 62 / 69 | крестьянин - глава
02 | Семен Иванов: 23 / 30 | крестьянин - сын [1]
03 | Христофор Семенов: 1 / 8 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Дий Тимофеев: 50 / - | крестьянин - брат [1]
05 | Никифор Диев: 16,5 / 23,5 | крестьянин - сын [4]
06 | Иван Никифоров: - / 0,5 | крестьянский сын - сын [5]
07 | Иона Диев: 2 / 9 | крестьянский сын - сын [4]
08 | Ксения Иванова: 21 / 28 | крестьянка - жена [2]
09 | Марья Макарова: 25 / 32 | крестьянка - жена [4]
10 | Харитина Диева: 9 / 16 | крестьянская дочь - дочь [4]
11 | Катерина Евмениева: 16 / 23 | крестьянка - жена [5]
12 | Федосья Никифорова: - / 1 | крестьянская дочь - дочь [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1842 ст.
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