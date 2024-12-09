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Семен Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Семен Иванов
Пол
муж
Номер записи
310
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1828
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 39об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 3
01 | Иван Тимофеев: 62 / 69 | крестьянин - глава
02 | Семен Иванов: 23 / 30 | крестьянин - сын [1]
03 | Христофор Семенов: 1 / 8 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Дий Тимофеев: 50 / - | крестьянин - брат [1]
05 | Никифор Диев: 16,5 / 23,5 | крестьянин - сын [4]
06 | Иван Никифоров: - / 0,5 | крестьянский сын - сын [5]
07 | Иона Диев: 2 / 9 | крестьянский сын - сын [4]
08 | Ксения Иванова: 21 / 28 | крестьянка - жена [2]
09 | Марья Макарова: 25 / 32 | крестьянка - жена [4]
10 | Харитина Диева: 9 / 16 | крестьянская дочь - дочь [4]
11 | Катерина Евмениева: 16 / 23 | крестьянка - жена [5]
12 | Федосья Никифорова: - / 1 | крестьянская дочь - дочь [5]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1828 ст.

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