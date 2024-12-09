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Хиония Гаврилова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Хиония Гаврилова
Пол
жен
Номер записи
307
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
жена [4]
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1828
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 40
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 2
01 | Яков Иванов: 65 / - | крестьянин - глава
02 | Максим Яковлев: 46 / 53 | крестьянин - сын [1]
03 | Екатерина Елиферьева: 29 / 36 | крестьянка - жена [2]
04 | Е Максимов: 20 / 27 | крестьянин - сын [2]
05 | Сергей Кондратов: - / 0 | крестьянский сын - сын [4]
06 | Ермил Максимов: 3 / 10 | крестьянский сын - сын [2]
07 | Тит Максимов: 1 / 8 | крестьянский сын - сын [2]
08 | Николай Максимов: - / 4 | крестьянский сын - сын [2]
09 | Иван Максимов: - / 2 | крестьянский сын - сын [2]
10 | Агрипина Максимова: - / 9 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Хиония Гаврилова: 23 / 30 | крестьянка - жена [4]
12 | Дарья Кондратова: - / 2 | крестьянская дочь - дочь [4]
Комментарий наборщика: Фисна по прошлой ревизии
Комментарий наборщика
Фисна по прошлой ревизии
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1828 ст.

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