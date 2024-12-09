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Агрипина Максимова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Агрипина Максимова
Пол
жен
Номер записи
306
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1858
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
дочь [2]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 40
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 2
01 | Яков Иванов: 65 / - | крестьянин - глава
02 | Максим Яковлев: 46 / 53 | крестьянин - сын [1]
03 | Екатерина Елиферьева: 29 / 36 | крестьянка - жена [2]
04 | Е Максимов: 20 / 27 | крестьянин - сын [2]
05 | Сергей Кондратов: - / 0 | крестьянский сын - сын [4]
06 | Ермил Максимов: 3 / 10 | крестьянский сын - сын [2]
07 | Тит Максимов: 1 / 8 | крестьянский сын - сын [2]
08 | Николай Максимов: - / 4 | крестьянский сын - сын [2]
09 | Иван Максимов: - / 2 | крестьянский сын - сын [2]
10 | Агрипина Максимова: - / 9 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Хиония Гаврилова: 23 / 30 | крестьянка - жена [4]
12 | Дарья Кондратова: - / 2 | крестьянская дочь - дочь [4]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1849 ст.

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