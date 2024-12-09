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Ермил Максимов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Ермил Максимов
Пол
муж
Номер записи
302
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын [2]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 39об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 2
01 | Яков Иванов: 65 / - | крестьянин - глава
02 | Максим Яковлев: 46 / 53 | крестьянин - сын [1]
03 | Екатерина Елиферьева: 29 / 36 | крестьянка - жена [2]
04 | Е Максимов: 20 / 27 | крестьянин - сын [2]
05 | Сергей Кондратов: - / 0 | крестьянский сын - сын [4]
06 | Ермил Максимов: 3 / 10 | крестьянский сын - сын [2]
07 | Тит Максимов: 1 / 8 | крестьянский сын - сын [2]
08 | Николай Максимов: - / 4 | крестьянский сын - сын [2]
09 | Иван Максимов: - / 2 | крестьянский сын - сын [2]
10 | Агрипина Максимова: - / 9 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Хиония Гаврилова: 23 / 30 | крестьянка - жена [4]
12 | Дарья Кондратова: - / 2 | крестьянская дочь - дочь [4]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1848 ст.

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