Сергей Кондратов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Сергей Кондратов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 301
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1858
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын [4]
- Год рождения вычисленный
- 1858
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 39об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 2
01 | Яков Иванов: 65 / - | крестьянин - глава
02 | Максим Яковлев: 46 / 53 | крестьянин - сын [1]
03 | Екатерина Елиферьева: 29 / 36 | крестьянка - жена [2]
04 | Е Максимов: 20 / 27 | крестьянин - сын [2]
05 | Сергей Кондратов: - / 0 | крестьянский сын - сын [4]
06 | Ермил Максимов: 3 / 10 | крестьянский сын - сын [2]
07 | Тит Максимов: 1 / 8 | крестьянский сын - сын [2]
08 | Николай Максимов: - / 4 | крестьянский сын - сын [2]
09 | Иван Максимов: - / 2 | крестьянский сын - сын [2]
10 | Агрипина Максимова: - / 9 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Хиония Гаврилова: 23 / 30 | крестьянка - жена [4]
12 | Дарья Кондратова: - / 2 | крестьянская дочь - дочь [4]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1858 ст.
- Место рождения
- д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния
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