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Яков Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Яков Иванов
Пол
муж
Номер записи
297
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
65
Причина выбытия
помер
Год убытия
1858
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 38об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 2
01 | Яков Иванов: 65 / - | крестьянин - глава
02 | Максим Яковлев: 46 / 53 | крестьянин - сын [1]
03 | Екатерина Елиферьева: 29 / 36 | крестьянка - жена [2]
04 | Е Максимов: 20 / 27 | крестьянин - сын [2]
05 | Сергей Кондратов: - / 0 | крестьянский сын - сын [4]
06 | Ермил Максимов: 3 / 10 | крестьянский сын - сын [2]
07 | Тит Максимов: 1 / 8 | крестьянский сын - сын [2]
08 | Николай Максимов: - / 4 | крестьянский сын - сын [2]
09 | Иван Максимов: - / 2 | крестьянский сын - сын [2]
10 | Агрипина Максимова: - / 9 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Хиония Гаврилова: 23 / 30 | крестьянка - жена [4]
12 | Дарья Кондратова: - / 2 | крестьянская дочь - дочь [4]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1785 ст.

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