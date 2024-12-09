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Марья Никонова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Марья Никонова
Пол
жен
Номер записи
295
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1858
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
дочь [2]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1852
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 39
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 1
01 | Евмений Евмениев: 57 / 64 | крестьянин - глава
02 | Никон Евмениев: 21 / 28 | крестьянин - сын [1]
03 | Мирон Евмениев: 19 / - | крестьянин - сын [1]
04 | Клим Евмениев: 4 / 11 | крестьянский сын - сын [1]
05 | Алексей Евмениев: 1,5 / 8,5 | крестьянский сын - сын [1]
06 | Мартын Евмениев: 56 / - | крестьянка - брат [1]
07 | Маремьяна Григорьева: 41 / 48 | крестьянка - жена [1]
08 | Варвара Евмениев: 7 / 14 | крестьянская дочь - дочь [1]
09 | Настасья Иванова: 27 / 34 | крестьянка - жена [2]
10 | Марья Никонова: - / 6 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Ульяна Михайлова: 64 / 71 | крестьянка - жена [6]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1852 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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