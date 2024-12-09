Маремьяна Григорьева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Маремьяна Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 292
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 1
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена [1]
- Возраст по прошлой РС
- 41
- Возраст по текущей РС
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 39
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 1
01 | Евмений Евмениев: 57 / 64 | крестьянин - глава
02 | Никон Евмениев: 21 / 28 | крестьянин - сын [1]
03 | Мирон Евмениев: 19 / - | крестьянин - сын [1]
04 | Клим Евмениев: 4 / 11 | крестьянский сын - сын [1]
05 | Алексей Евмениев: 1,5 / 8,5 | крестьянский сын - сын [1]
06 | Мартын Евмениев: 56 / - | крестьянка - брат [1]
07 | Маремьяна Григорьева: 41 / 48 | крестьянка - жена [1]
08 | Варвара Евмениев: 7 / 14 | крестьянская дочь - дочь [1]
09 | Настасья Иванова: 27 / 34 | крестьянка - жена [2]
10 | Марья Никонова: - / 6 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Ульяна Михайлова: 64 / 71 | крестьянка - жена [6]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1810 ст.
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