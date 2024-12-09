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Маремьяна Григорьева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Маремьяна Григорьева
Пол
жен
Номер записи
292
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена [1]
Возраст по прошлой РС
41
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.13, д.200, лист: 39
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского уезда (фамилии владельцев на букву Л-П), 1858-1858
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 1
01 | Евмений Евмениев: 57 / 64 | крестьянин - глава
02 | Никон Евмениев: 21 / 28 | крестьянин - сын [1]
03 | Мирон Евмениев: 19 / - | крестьянин - сын [1]
04 | Клим Евмениев: 4 / 11 | крестьянский сын - сын [1]
05 | Алексей Евмениев: 1,5 / 8,5 | крестьянский сын - сын [1]
06 | Мартын Евмениев: 56 / - | крестьянка - брат [1]
07 | Маремьяна Григорьева: 41 / 48 | крестьянка - жена [1]
08 | Варвара Евмениев: 7 / 14 | крестьянская дочь - дочь [1]
09 | Настасья Иванова: 27 / 34 | крестьянка - жена [2]
10 | Марья Никонова: - / 6 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Ульяна Михайлова: 64 / 71 | крестьянка - жена [6]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.

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